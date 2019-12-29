الحشد الشعبي: طائرات أميركية مسيرة قصفت مواقع للحشد غربي الأنبار

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طائرات أميركية مسيرة قصفت، مساء اليوم، مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي بمنطقة المزرعة في طريق عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة البادية بقضاء القائم غربي محافظة الأنبار".وأضاف أن "القصف اسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف اللواء 45 بالحشد الشعبي"، مبيناً أن "القصف مازال مستمراً"

وكان مصدر امني في محافظة الانبار قد افاد في وقت سابق من، اليوم الأحد، باندلاع نيران قرب سيطرة القائم غربي المحافظة.