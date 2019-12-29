اعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن قيام طائرات أميركية مسيرة باستهداف مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار.
وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طائرات أميركية مسيرة قصفت، مساء اليوم، مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي بمنطقة المزرعة في طريق عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة البادية بقضاء القائم غربي محافظة الأنبار".
وأضاف أن "القصف اسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف اللواء 45 بالحشد الشعبي"، مبيناً أن "القصف مازال مستمراً"
وأضاف أن "القصف اسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف اللواء 45 بالحشد الشعبي"، مبيناً أن "القصف مازال مستمراً"
وكان مصدر امني في محافظة الانبار قد افاد في وقت سابق من، اليوم الأحد، باندلاع نيران قرب سيطرة القائم غربي المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي: طائرات أميركية مسيرة قصفت مواقع للحشد غربي الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.