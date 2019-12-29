اندلاع نيران قرب سيطرة القائم وانباء عن تعرض مقر عسكري لقصف

أفاد مصدر امني في محافظة الانبار، الأحد، باندلاع نيران قرب سيطرة القائم، فيما أشارت أنباء إلى تعرض مقر عسكري لقصف مجهول. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "نيراناً اندلعت قرب سيطرة القائم غربي محافظة الانبار". وأضاف أن "هنالك انباء عن قصف مقر تابع للحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "فرق الاطفاء توجهت إلى مكان الحادث".



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