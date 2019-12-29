الدفاع تعلن مقتل خمسة انتحاريين ضمن عملية ارادة النصر غرب وادي الثرثار

اعلنت وزارة الدفاع، الاحد، عن مقتل خمسة انتحاريين ضمن عملية ارادة النصر الثامنة غرب وادي الثرثار.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ابطال قيادة عمليات صلاح الدين من خلال تنفيذ عملية ارادة النصر بمرحلتها الثامنة تمكنوا من العثور على 4 مضافات تحتوي على اجهزة اتصالات ومواد غذائية وملابس وتدمير نفقين بداخلهما عبوتين ناسفتين، وقتل 5 انتحاريين كانوا داخل احد الأنفاق في غرب وادي الثرثار بالقرب من قرية السرت".
وأضافت أنه "تم العثور على معمل للتفخيخ غرب وادي الثرثار قرب قرية مناور الشمري".
وأضافت أنه "تم العثور على معمل للتفخيخ غرب وادي الثرثار قرب قرية مناور الشمري".
يذكر ان قيادة العمليات المشتركة اعلنت، اليوم الاحد، عن انطلاق المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر، فيما اشارت الى ان العملية تتكون من خمس مراحل.
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