الأمن السعودي يقضي على إرهابيين اثنين بالدمام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، الأحد، مقتل 2 من العناصر الإرهابية في مدينة الدمام السعودية عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقال المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة، في بيان، إنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد وجود سيارة يقودها اثنان من العناصر الإرهابية (أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر) سعوديا الجنسية، الأربعاء، بشارع الملك سعود بمدينة الدمام.

وأضاف أن الجهات المختصة توفر لديها ما يفيد بوجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية سيارة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.