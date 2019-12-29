روسيا تلقي القبض على اثنين خططا لهجمات إرهابية

ألقت قوات الأمن الروسية، القبض على روسيين خططا لارتكاب عمليات إرهابية في مدينة سان بطرسبرج خلال الاحتفال برأس السنة.

وقالت المخابرات الروسية إن عملية القبض على مخططي الهجمات الإرهابية تمت الجمعة الماضي، وجاءت بناء على معلومات قدمتها الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الأحد، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشكر إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب على تزويد روسيا بمعلومات استخباراتية أتاحت لها إحباط هجمات إرهابية على أراضيها، وفق ما أفاد الكرملين.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن "بوتين شكر ترامب على نقل معلومات عبر الأجهزة الخاصة أتاحت منع تنفيذ أعمال إرهابية في روسيا".

وأوضح الكرملين، في البيان الذي نشره على موقعه الإلكتروني، أن الزعيمين بحثا المزيد من التعاون الثنائي في محاربة الإرهاب "وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك".

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وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، شهدت موسكو حادث إطلاق النار ربما خُطط ليتزامن مع خطاب كان سيلقيه الرئيس فيلاديمير بوتين، وفق مصدر استخباراتي روسي.

وحينها نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المصدر قوله إن "خطاب الرئيس الروسي كان سيلقيه في احتفالية لأجهزة الأمن على بعد 5 دقائق من الكرملين".

في السياق ذاته، قالت وكالة روسية محلية للأنباء إن منفذ حادث إطلاق النار بموسكو لم يقتحم مبنى الأمن الفيدرالي في موسكو (جهاز الاستخبارات).

وكشفت وسائل إعلام روسية عن هوية منفذ الحادث الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وهو هاو لرياضة الرماية، وكان يعمل حارسا للأمن.



ووفق صحف كومرسانت، كومسومولسكايا برافدا والقناة "رن-تي في" وغيرها من الوسائل الإعلامية، فإنّ مطلق النار الذي قتلته القوى الأمنية شخص روسي يدعى أفغيني مانيوروف ويبلغ من العمر 39 عاما.

وأضافت وسائل الإعلام الروسية أن مانيوروف يقطن في منطقة بودولسك جنوب موسكو.