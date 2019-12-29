أمريكا تستهدف مقر كتائب حزب الله في منطقة القائم غربي العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

شنت الولايات المتحدة الأمريكية، غارات على مقر رئيسي لميليشيات كتائب "حزب الله العراقي"، في منطقة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الأحد.



وأكد قيادي بميليشيات الحشد، استهداف اللواء 45 من الحشد في قضاء القائم الحدودية مع سوريا بمحافظة الأنبار، ومقتل وجرح العشرات من المقاتلين.

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وذكرت مصادر محلية، أن طائرات مسيرة، شنت ضربات على مقار الحشد الشعبي "اللواء 45"، في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، غربي العراق.

كما أكد مسؤولون أمريكيون لرويترز، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات دفاعية في العراق وسوريا ضد جماعة كتائب حزب الله، مؤكدين أن الضربات في العراق وسوريا استهدفت 5 منشآت لكتائب حزب الله منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وكان الجيش العراقي قال في بيان في وقت سابق، الجمعة، إن عدة صواريخ أصابت قاعدة "كي وان" العسكرية العراقية، التي تضم قوات أميركية وعراقية قرب مدينة كركوك الغنية بالنفط.