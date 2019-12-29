شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. غارة أمريكية على مواقع دفاعات مليشيا حزب الله العراقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 قال مسؤولون أمريكيون، إن الجيش الأمريكي نفذ ضربات وصفوها بـ"الدفاعية" في العراق وسوريا، ضد فصيل "كتائب حزب الله" العراقي.

وأوضح المسؤولون إن "الضربات نفذتها على الأرجح، طائرات مسيرة، واستهدفت الفصيل المتحالف مع إيران". بحسب رويترز. ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية وفصيل مسلح قولهم، إن "عدد من عناصر الفصيل قتلوا في ضربة جوية، على قاعدة غرب العراق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. غارة أمريكية على مواقع دفاعات مليشيا حزب الله العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.