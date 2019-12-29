الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في الدمام وتشيد بيقظة الأجهزة الأمنية السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها لمحاولة عناصر إرهابية، تنفيذ عملية تخريبية من خلال سيارة مفخخة في مدينة الدمام السعودية.
وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتصديهم لهذه الأعمال الارهابية، مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
وذكرت رئاسة أمن الدولة في السعودية، أنها قتلت اليوم الأحد، في عملية أمنية في مدينة الدمام، اثنين من المطلوبين أمنياً لدى الجهات الرسمية في البلاد.
وقالت في بيان لها، أن نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن اثنين من المطلوبين أمنياً رفضا تسليم نفسيهما للقوات الأمنية بعد مواجهتهما في الدمام.
وقال المتحدث باسم الرئاسة في البيان، إن المطلوبين القتيلين هما أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر وهما سعوديا الجنسية.
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