الإرهاب الحوثي يضرب ملعب الصمود ويقتل 4 أطفال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أفاد مسؤول يمني بارتفاع حصيلة ضحايا هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية على عرض عسكري في مدينة الضالع أمس إلى 40 قتيلا وجريحا، بينهم أربعة أطفال.

وقال النقيب ماجد الشعيبي رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع لوكالة الأنباء الألمانية إن حصيلة ضحايا الهجوم الحوثي الصاروخي وصلت إلى سبعة قتلى، هم أربعة أطفال وثلاثة عسكريين، فيما وصل عدد الجرحى إلى 21.

وكان الشعيبي أكد أن صاروخا حوثيا انفجر في ملعب ميدان الصمود فور انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني في مدينة الضالع.

وسبق أن نفذت ميليشيات الحوثي سلسلة عمليات بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة على عروض عسكرية للجيش اليمني في مناطق عدة، خلفت عشرات القتلى والجرجى بينهم ضباط كبار.

وكانت قوات الحزام الأمني في الضالع أكدت عبر حسابها في تويتر الهجوم، وقالت إن «تفجيرا إرهابيا في ملعب الصمود بالضالع استهدف حفل تخريج دفعة عسكرية».

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وأعلنت قوات الحزام الأمني إسقاط طائرة حوثية مسيرة في سماء منطقة الفاخر بمحافظة الضالع، حيث تخضع أجزاء من محافظة الضالع لسيطرة قوات الحزام الأمني، فيما يسيطر الحوثيون على أجزاء أخرى.

من جهته شدد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي على أن القوات المسلحة في بلاده ملتزمة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها في المضي نحو استعادة الدولة ومواجهة المشروعات التخريبية والفوضوية.

وأكد المقدشي خلال اجتماع بقيادات عسكرية في مدينة مأرب أن الشعب اليمني يتوق لاستعادة أمنه واستقراره، ويعول على قواته المسلحة لإنهاء المعاناة والظلم اللذين تفرضهما الميليشيات المتمردة المدعومة من إيران، مشددا على أهمية التزام اليقظة والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة ومضاعفة جهود الإعداد القتالي والمعنوي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الاجتماع كرس لمناقشة التطورات الميدانية في مختلف المواقع والجبهات، واستعراض عدد من التقارير حول سير العمليات الميدانية.

مشاهدات يمنية: