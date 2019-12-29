بايدن يرفض المثول في قضية عزل ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ واشنطن
أوضح نائب الرئيس السابق جو بايدن موقفه بشأن اقتراح بعدم امتثاله لاستدعاء محتمل له للإدلاء بشهادته في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي ترمب في مجلس الشيوخ.
وقال بايدن أمس «لطالما امتثلت دوما للأوامر القانونية وفي خلال السنوات الثماني التي قضيتها في منصب نائب الرئيس، على النقيض من دونالد ترمب ومايك بنس، وتعاونت مع طلبات إشراف مشروعة من الكونجرس».
وأكد أنه يطمح بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، أثناء فعالية بحملته الانتخابية في ولاية أيوا، إنه لا يوجد أي أساس قانوني لاستدعاء جمهوري من شأنه أن يجبره على تقديم شهادته في محاكمة إجراءات عزل ترمب.
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