دبي تعلن موازنة قياسية لـ2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ دبي اعتمد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، موازنة العام المالي 2020، بإجمالي نفقات قدره 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار) لتصبح أكبر موازنة في تاريخ دبي. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) امس، أن الحجم القياسي للموازنة يأتي لتلبية طموحات الإمارة في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة «إكسبو 2020 دبي» لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها. واعتمد بن راشد دورة موازنة لثلاثة أعوام؛ من عام 2020 وحتى 2022، بإجمالي نفقات قدره 196 مليار درهم (53.4 مليار دولار).



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