شكرا لقرائتكم وسائل إعلام مصرية: حفتر يزور القاهرة خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وسائل إعلام مصرية أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير، خليفة حفتر، سيزور القاهرة، الأحد، خلال ساعات للقاء المسؤولين المصريين وبحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية

ووفق ما صرح به مصدر ليبي لصحيفة "الوطن" المصرية فإن زيارة حفتر للقاهرة تأتي في وقت يواصل فيه الجيش الليبي تقدمه نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس.

وزار حفتر، مصر في 3 أغسطس/آب الماضي، والتقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وحثه على دعم الجيش الوطني الليبي في المحافل الدولية، وخاصة فيما يتعلق برفع الحظر على تسليحه.

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وتواصل قوات الجيش الوطني الليبي منذ 4 نيسان/أبريل الماضي، حملة لاستعادة طرابلس من حكومة الوفاق.

وخلال اتصالات للرئيس المصري مع كل من الرئيسين الأميركي والروسي ورئيس الوزراء الإيطالي والمستشارة الألمانية قبل أيام، أكد السيسي دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره

وشدد السيسي على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.