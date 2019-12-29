الرئيس السيسي يطلق مبادرة لصحة السيدات الحوامل وفقا لأعلى المعايير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق مبادرة لـ"صحة السيدات الحوامل" خلال شهر يناير القادم، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعى صحة وسلامة الأم والجنين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة الصحة والسكان، صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وأطلق الرئيس السيسي عدد من المباردات التي تهتم بصحة الشعب المصري منها 100 مليون صحة ومبارة أمراض السمنة

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