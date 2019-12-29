افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأنه بتوجيهات من محافظ لبنان الجنوبي ​منصور ضو​ ورئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​، شارك رجال سرية إطفاء مدينة صيدا في إخماد الحريق الهائل الذي اندلع في معمل الرينغو في منطقة ​البابلية​، وما زال العمل على مكافحة النيران مستمراً حتى هذه الساعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عناصر من إطفاء صيدا يشاركون في مكافحة حريق معمل رينغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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