ابو فاضل: ما يقوم به المحتجون بالقرب من منزل دياب لا يليق بأهل بيروت وطرابلس

اشار الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف ابوفاضل، في حديث تلفزيوني، إلى ان "المجموعات التي تنظم تحتج امام منزل الرئيس المكلف ل​تشكيل الحكومة​ ​حسان دياب​ يستعملون اشد انواع الاعتداءات عليه عبر رمي ​المفرقعات النارية​ واطلاق الشتائم، وهذه الافعال لا تليق لا بأهل ​بيروت​ و​طرابلس​".

ولفت الى ان "الهدف من هذه الاعمال هو عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ الى ​السلطة​، واعتبار اختيار دياب لم يتم من الطائفة السنية".