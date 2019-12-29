اشار الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف ابوفاضل، في حديث تلفزيوني، إلى ان "المجموعات التي تنظم تحتج امام منزل الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة حسان دياب يستعملون اشد انواع الاعتداءات عليه عبر رمي المفرقعات النارية واطلاق الشتائم، وهذه الافعال لا تليق لا بأهل بيروت وطرابلس".
ولفت الى ان "الهدف من هذه الاعمال هو عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري الى السلطة، واعتبار اختيار دياب لم يتم من الطائفة السنية".
كانت هذه تفاصيل خبر ابو فاضل: ما يقوم به المحتجون بالقرب من منزل دياب لا يليق بأهل بيروت وطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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