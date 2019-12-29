انهيارات تتسبب باقفال جزئي لطريق في منطقة البترون

ذكرت معلومات صحافية أن غزارة ​الأمطار​ و​السيول​ تسببت بانهيارات صخرية وترابية على الطريق العام عند مفرق بلدة كور في ​قضاء البترون​، ما أدى إلى إقفاله بشكل جزئي.

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