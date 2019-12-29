انهيارات تتسبب باقفال جزئي لطريق في منطقة البترون

ذكرت معلومات صحافية أن غزارة الأمطار والسيول تسببت بانهيارات صخرية وترابية على الطريق العام عند مفرق بلدة كور في قضاء البترون، ما أدى إلى إقفاله بشكل جزئي.
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