فرعون: الاستفزاز والفساد كلفتهم على البلد أعلى بكثير من اي تسوية تحترم الحقوق الشرعية

اعلن الوزير السابق ​ميشال فرعون​ أنه "غريب لم نتعلم بعد ان الميثاقية تبدأ بعدم الاستفزاز والباقي يتبع. بعد الحرمان الشيعي كان ضروري معالجة الاحباط وحقوق المسيحي دون تجريح مشاعر السني مثل اليوم".

وفي تصريح له، أوضح فرعون أن "الحرمان او الاحباط او الاقصاء او الاستفزاز و​الفساد​ كلفتهم على البلد عالية جداً واعلى بكثير من اي تسوية تحترم الحقوق الشرعية".

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