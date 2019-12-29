وقع إشكال تخلله ​إطلاق نار​ قرب محطة medco شارع المطاعم في ​أنطلياس​.

وفي التفاصيل، فإنه "خلال محاولة ​مكتب مكافحة المخدرات​ توقيف أحد المطلوبين، حصل إشكال و​اطلاق نار​ أدى الى إصابة المطلوب الذي نقل الى ​مستشفى​ ابو جودة، إلا أنه ما لبث وفارق ​الحياة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل احد المطلوبين خلال توقيفه من قبل مكتب مكافحة المخدرات في أنطلياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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