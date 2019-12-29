الميادين: مقتل القيادي بالحشد الشعبي العراقي ابو علي الخزعلي بالضربات الاميركية

افادت قناة الميادين ان "المواقع التي تم استهدافها من قبل الطائرات المسيرة الاميركية هي ​اللواء​ين 45 و46 في ​الحشد الشعبي​ عند الحدود العراقية السورية"، مشيرةً الى "مقتل آمر الفوج الاول في اللواء ٤٥ بالحشد الشعبي ابو علي الخزعلي".

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