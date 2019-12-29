الدفاع الاميركية: طائراتنا اغارت على مقرات تابعة لـ"كتائب حزب الله" العراقي

اعلنت ​وزارة الدفاع الاميركية​ قيام طائرات أميركية بتنفيذ غارات على مقرات تابعة لـ"كتائب حزب الله" العراقي" في العراق وسوريا"، مشيرةً الى ان "هذه الضربات استهدفت مخازن أسلحة ومواقع قيادة تابعة للتنظيم".

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