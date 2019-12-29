طائرات أميركية مسيرة تقصف مقرات للحشد الشعبي في العراق واستفنار بالقواعد الأميركية

افادت قناة "​سكاي نيوز​" الى بأن "طائرات مسيرة أميركية شنت ضربات على مقرات للحشد الشعبي ​العراق​ي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، حيث جرى قصف المقر الرئيسي لـ"​كتائب حزب الله​" العراقي"، مشيرةً الى أنه تم "إعلان حالة استنفار قصوى في جميع القواعد الأميركية بالعراق".

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