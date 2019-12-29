حكومة اسرائيل تقرر مصادرة 40 مليون دولار من أموال المقاصة الضريبية التي تعود للفلسطينيين

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية و​الأمن​ية، على خطة وزير الأمن ​نفتالي بينيت​، التي تنص على مصادرة 40 مليون ​دولار​ من أموال المقاصة الضريبية التي تعود للفلسطينيين، وتعود قيمة الاقتطاع من عائدات ​الضرائب​ للحسابات التي أجرتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العام الماضي، لحجم المعاشات التي دفعتها ​السلطة الفلسطينية​ لعائلات الشهداء والأسرى.

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