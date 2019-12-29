عقيلة صالح يثمن مواقف مصر والجزائر وتونس الرافضة للتدخل الخارجي في ليبيا

ثمن رئيس ​مجلس النواب​ الليبي ​عقيلة صالح​، "مواقف مصر و​الجزائر​ وتونس الرافضة للتدخل الخارجي في ​ليبيا​". هذا ووصل صالح إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، لإجراء مباحثات مع البرلمان والإدارة القبرصية لتعزيز التعاون الثنائي وبحث تداعيات اتفاقية رسم الحدود البحرية التي وقعتها ​حكومة​ الوفاق الليبية و​تركيا​.

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