بوتين يشكر ترامب على معلومات أسهمت في إحباط هجمات إرهابية بروسيا

أجرى الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي، ​دونالد ترامب​. وأفاد الكرملين، في بيان أصدره عقب المكالمة، التي أعلن أنها جرت بمبادرة من الجانب الروسي، بأن "بوتين شكر ترامب على المعلومات التي تم تقديمها عبر القنوات الاستخباراتية وأسهمت في إحباط تنفيذ هجمات إرهابية في روسيا".

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