بوتين يشكر ترمب على تقديم معلومات اتاحت احباط اعتداءات

اسماء السيد - موسكو: وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحد الشكر الى نظيره الاميركي دونالد ترمب على تزويد روسيا معلومات استخباراتية اتاحت لها إحباط اعتداءات على اراضيها، وفق ما افاد الكرملين.
وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن "فلاديمير بوتين شكر دونالد ترمب على نقل معلومات عبر الأجهزة الخاصة اتاحت منع تنفيذ أعمال ارهابية في روسيا".
ونقلت وكالات الانباء الروسية عن الاجهزة الامنية الروسية أنها اعتقلت الجمعة مواطنين روسيين يشتبه بأنهما كانا يعتزمان ارتكاب اعتداء في سان بطرسبورغ "في اماكن يرتادها عدد كبير من الناس" خلال احتفالات رأس السنة.
واوضحت الاجهزة أن عملية الاعتقال جرت "استنادا الى معلومات استخباراتية تلقيناها اخيرا من شركائنا الاميركيين".
واضافت ان "الشخصين المعتقلين يملكان ادلة على التحضير لعمل ارهابي"، لافتة الى فتح تحقيق في هذا الشأن.
ورغم الخلافات بينهما حول ملفات دولية عدة، تظهر موسكو وواشنطن تعاونا منتظما لمكافحة الارهاب.
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