شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام يصدر مدونة السلوك الخاصة بالطفل فى الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية وبدعم من منظمة اليونيسف (مصر)، مدونة السلوك الخاصة بالطفل فى مختلف وسائل الإعلام.

أولت الوثيقة اهتمامًا كبيرًا بحقوق الطفل مع التركيز على ذوى الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم) وكيفية تعامل الاعلام معهم واللغة التى ينبغى استخدامها معهم بحيث يكونوا مشاركين فى العملية الإعلامية فيما يخصهم. وأتت الوثيقة تفعيلًا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل، وتفعيلًا لما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة حماية الطفل المصرى بصفة عامة وذوى القدرات الخاصة (أصحاب الهمم) بصفة خاصة.

كما بعث رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام مكرم محمد أحمد خطابا لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل لتهنئته بالمنصب جاء نصه كالتالى :" أتوجه إليكم بخالص التهنئة وثقة القيادة السياسية فى شخصكم الكريم، وأدعو الله أن يوفقكم فى منصبكم الجديد لما فيه صالح مصرنا الحبيبة، وأتطلع إلى لقاء فى القريب العاجل".