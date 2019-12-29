بالصور.. شرم الشيخ السياحية تتلألأ احتفالاً بالكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

استعدت منتجعات شرم الشيخ السياحية لاستقبال العام الميلادي الجديد 2020، بتدابير خاصة جدًا ومميزة، فيما أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة على ما يشهده القطاع السياحي حاليًا من رواج لم يعهده خلال الفترة السابقة، نتيجة المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة، موضحًا أن نسبة الإشغالات السياحية العامة في منتجعات جنوب سيناء تعدت 90%.

وتلألأ سوهو سكوير وأضاء أنواره احتفالاً بالكريسماس. كما شهدت قطاعات السوق التجاري القديم، وخليج نعمة، ومنطقة نبق احتفالات واستعدادات خاصة.

وتوالت الوفود السياحية من مختلف الجنسيات إلى قطاع سوهو سكوير لالتقاط الصور التذكارية مع مجسمات الحيوانات والأشجار الثابتة والمتحركة وبابا نويل، التي تزينت بأنوار مختلفة الألوان.

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وقال المحافظ إن جميع المنتجعات تنافست هذا العام في تغيير الديكورات الخاصة باحتفالات الكريسماس، وتنظيم عروض ترفيهية مميزة مناسبة لكافة السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وأشار إلى أن عروض النافورة الراقصة، والكولومبية، والتخت العربي، والرقص الشرقي، والحفلات الغنائية كانت من أهم عوامل جذب السائحين إلى للاحتفال بالكريسماس.

وقد أعرب زوار المدينة عن سعادتهم بتواجدهم في شرم الشيخ الساحرة، ذات الطبيعة الخلابة ومناخها المعتدل، وتنوع مقاصدها السياحية التي تلبي جميع الأذواق.​