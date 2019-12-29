مقتل 5 أشخاص في تحطّم طائرة بالولايات المتحدة

قتل 5 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة مدنية بمحركين في ولاية لويزيانا الأمريكية.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الطائرة كان على متنها 6 أشخاص.
وأشارت وسائل الإعلام إلى إصابة شخص واحد بحروق شديدة بينما أصيب أحد المارة في الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت الشرطة لشبكة "سي إن إن"، أن الطائرة تحطمت في مكان مفتوح ولم تصطدم بأي مبنى.
(الصورة من الانترنت)
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