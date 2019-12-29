مقتل 5 أشخاص في تحطّم طائرة بالولايات المتحدة

قتل 5 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة مدنية بمحركين في ولاية لويزيانا الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الطائرة كان على متنها 6 أشخاص.

وأشارت وسائل الإعلام إلى إصابة شخص واحد بحروق شديدة بينما أصيب أحد المارة في الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وقالت الشرطة لشبكة "سي إن إن"، أن الطائرة تحطمت في مكان مفتوح ولم تصطدم بأي مبنى.

(الصورة من الانترنت)