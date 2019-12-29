كشفت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن احتمالية استقالتها من منصبها في البيت الأبيض، وذلك في حالة انتخاب والدها لفترة رئاسية ثانية في 2020، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء روسيا اليوم.
وقالت إيفانكا خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية ردا على سؤال حول مستقبلها مع إدارة والدها: "ما يدفعني لاتخاذ قراراتي أولًا وقبل كل شيء هم أطفالي وسعادتهم، سيكونون أولويتي على الدوام، وقراراتي التي أتخذهاستكون مرنة دائما بمًا يتناسب مع تلبية حاجاتهم".
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، مبعوث ترامب لشؤون السلام في الشرق الأوسط، قد اصطدما بالأعضاء المحافظين داخل الإدارة الأمريكية.
يذكر أن لدى الزوجين 3 أطفال هم أربيلا (8 سنوات)، وجوزيف (6 سنوات)، وثيودور (ثلاث سنوات).
كانت هذه تفاصيل خبر إيفانكا تلمح إلى إمكانية مغادرتها البيت الأبيض في حال إعادة انتخاب ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.