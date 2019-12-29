إيفانكا تلمح إلى إمكانية مغادرتها البيت الأبيض في حال إعادة انتخاب ترامب

كشفت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن احتمالية استقالتها من منصبها في البيت الأبيض، وذلك في حالة انتخاب والدها لفترة رئاسية ثانية في 2020، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء روسيا اليوم.

وقالت إيفانكا خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية ردا على سؤال حول مستقبلها مع إدارة والدها: "ما يدفعني لاتخاذ قراراتي أولًا وقبل كل شيء هم أطفالي وسعادتهم، سيكونون أولويتي على الدوام، وقراراتي التي أتخذها

ستكون مرنة دائما بمًا يتناسب مع تلبية حاجاتهم".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، مبعوث ترامب لشؤون السلام في الشرق الأوسط، قد اصطدما بالأعضاء المحافظين داخل الإدارة الأمريكية.

يذكر أن لدى الزوجين 3 أطفال هم أربيلا (8 سنوات)، وجوزيف (6 سنوات)، وثيودور (ثلاث سنوات).