إسرائيل تصادق على اقتطاع ملايين الدولارات من عائدات السلطة الفلسطينية من الضرائب

أفادت مراسلة RT، اليوم الأحد، بأن إسرائيل صادقت على اقتطاع عشرات ملايين الدولارات من عائدات السلطة الفلسطينية من الضرائب.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابينيت)، اليوم، على خطة وزير الأمن نفتالي بينيت، التي تنص على مصادرة 150 مليون شيكل (40 مليون دولار)

من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن قيمة الاقتطاع من عائدات الضرائب، تعود للحسابات التي أجرتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العام الماضي، لحجم المعاشات التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى.

وأكدت صحيفة "هآرتس" أن الاقتطاع سيؤدي إلى تجدد الأزمة مع السلطة الفلسطينية.

يذكر أن "الكنيست" أقرَّ في يوليو 2018، قانونًا يجيز للسلطات الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أن السلطة تحول معاشات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى، علمًا أن إسرائيل سلبت منذ تشريع القانون نحو 500 مليون شيكل من عائدات الضرائب.