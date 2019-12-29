الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ميركل الوضع في ليبيا وسوريا

أكد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع في ليبيا، بما في ذلك جهود الوساطة الألمانية والأممية، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنك.

وجاء في بيان الكرملين: "خلال تبادل

الأراء حول ليبيا تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود السياسية - الدبلوماسية لتسوية الأزمة، بما في ذلك عبر الوساطة الألمانية ووساطة الأمم المتحدة".

كما أكد بوتين وميركل عزمهما على مواصلة دعم مشروع

خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2".

ونص البيان: "تم مناقشة مسائل التعاون في مجال الغاز، وتأكيد عزم الجانبين لمواصلة دعم مشروع "السيل الشمالي -2"، كما تم الإشادة بالتقدم الحاصل في المفاوضات حول ترانزيت الغاز الروسي خلال الأراضي الأوكرانية عقب 1 يناير 2020".

كما تم التطرق خلال هذه المباحثات الهاتفية، بحسب البيان، إلى الشأن السوري.