دعوة شعبية فلسطينية للأمين العام للأمم المتحدة

دعت لجنة شعبية في فلسطين، يوم أمس السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإنقاذ قطاع غزة، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2006، وفقا لأنباء سبوتنك.
وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة "الأناضول" إن الأوضاع في القطاع تتطلب "تدخلاً عاجلاً وحاسماً" من الأمينالعام للأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لرفع الحصار.
وأضافت بأن "رفع الحصار الإسرائيلي سيسهم في إنقاذ الوضع الإنساني المتدهور في غزة".
وذكر جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية، أن "الحصار غير أخلاقي وغير إنساني ويتناقضمع كل مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأكدت اللجنة على ضرورة فتح كافة المعابر، وإدخال البضائع والمواد الخام اللازمة للصناعات دون قوائم ممنوعات، وتشغيل الممر الأمن.
يذكر أن إسرائيل تفرض منذ نحو 13 عاماً حصاراً مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.
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