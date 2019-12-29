قائد البحرية الإيرانية يدعو الدول للانضمام للتحالف بين بلاده وروسيا والصين

دعا قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، جميع الدول للانضمام إلى تحالف بحري بين بلاده وروسيا والصين، حسب ما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك.
وأشاد قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني بالمناورة البحرية المشتركة بين بلاده وروسيا والصين، في بحر عّمان والمحيط الهندي، واصفا التعاون العسكري بين الدول الثلاث بأنه"ذروة التعاون".
وقال خازنداي بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، "نجحنا بتنفيذ كل المراحل التي خطننا لها في المناورات، والتعاون العسكري بيننا وبين روسيا والصين هو ذروة التعاون بين البلدان".
وأضاف خازنداي "ندعو جميع الدول للانضمام إلى التحالف البحري الذي
وتابع الجنرال الإيراني "يتعزز الانسجام والاستقرار في المنطقة بتعاون الجميع وخاصة دول المنطقة".
وتجري المناورات على خلفية رغبة الولايات المتحدة بتشكيل تحالف لضمان الأمن المائي قرب إيران، بالإضافة إلى وقوع سلسلة من الحوادث في منطقة الخليج الصيف الماضي، أدت إلى تفاقم الوضع هناك بشكل كبير.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة سوف تتابع تدريبات روسيا والصين وإيران.
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