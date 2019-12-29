حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، على ضرورة تعزيز الجهود الرامية لحل الأزمة الليبية.

وذكر الكرملين في بيان أنه "خلال تبادل الآراء حول ليبيا، تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود السياسية-الدبلوماسية لتسوية الأزمة، بما في ذلك عبر الوساطة الألمانية ووساطة الأمم المتحدة".

وأوضح بين الرئاسة الروسية أن بوتين وميركل أكدا عزمهما على مواصلة دعم مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر البلطيق وذلك رغم العقوبات الأميركية على الشركات المشاركة في إنجاز هذا المشروع العملاق.

ونص البيان: "ناقشا مسائل التعاون في مجال الغاز، وتأكيد عزم الجانبين لمواصلة دعم مشروع نورد ستريم 2"، مضيفا أنهما "أشادا بالتقدم الحاصل في المفاوضات حول نقل الغاز الروسي خلال الأراضي الأوكرانية عقب 1 يناير 2020".

كما تطرق الرئيس والمستشارة، خلال هذه المباحثات الهاتفية، بحسب البيان، إلى الشأن السوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين وميركل يتفقان على تعزيز الجهود لحل أزمة ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.