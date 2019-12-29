حاكم نيويورك: عملية الطعن في منزل حاخام عمل إرهابي

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، صباح اليوم الأحد، أن عملية الطعن، التي وقعت مساء أمس السبت في منزل حاخام يهودي، «عمل إرهابي».

وأعلن الحاكم، عند وصوله إلى موقع الاعتداء، قرب نيويورك، «نحارب العديد من الجرائم المدفوعة بالكراهية، لكن أعتقد أننا الآن أمام أمر أبعد من ذلك. أعتبر أن هذا العمل إرهابي وأعتقد أنه إرهاب داخلي يريد فرض الخوف. انهم مدفوعون بالكراهية».

وأشار كومو إلى سلسلة من حوادث معاداة السامية في الأسابيع القليلة الماضية في نيوجيرسي ونيويورك بما في ذلك اعتداء يوم السبت.

ونُفذت عملية الطعن في مدينة مونسي على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال مدينة نيويورك، وأسفرت عن إصابة خمسة أشخاص.

وقال كومو إن «هذا تعصب ممزوج بالجهل وعدم الشرعية». ويحتجز حالياً المشتبه به في حادث الطعن لدى الشرطة.

كان رجل يحمل ساطوراً اقتحم منزل الحاخام وتمكن من طعن خمسة أشخاص قبل أن يفر. إلا أن براد ويسل قائد شرطة منطقة «رامابو»، التي تضمّ مونسي، أوضح لاحقاً في بيان اعتقال المشتبه به.