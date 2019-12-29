قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة قلقة من تصرفات كوريا الشمالية.

وأضاف أوبراين، في تصريحات لشبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية الأميركية، إن واشنطن تراقب عن كثب الإجراءات التي تتخذها بيونج يانج.

لكنه أكد أن خطوط التواصل مفتوحة بين البلدين.

وأوضح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن تريد إلزام زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بتعهداته إزاء نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

كانت الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي قد وقعا في قمتهما الأولى وثيقة تنص على نزع الأسلحة النووية للدولة الشيوعية.

لكن بيونج يانج أوقفت المفاوضات منذ أسابيع متهمة الولايات المتحدة بعدم الجدية. ومنحت كوريا الشمالية مهلة، تنقضي نهاية شهر ديسمبر الجاري، إلى الولايات المتحدة بتقديم اقتراحات جديدة وإلا فإنها ستستأنف تجاربها النووية والصاروخية.

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