مصر ترفع مستوى الاستعداد الأمني إلى الدرجة القصوى

رفعت مصر، اليوم الأحد، مستوى الاستعداد الأمني إلى لدرجة القصوى، استعدادا لموسم الفعاليات والاحتفالات برأس السنة الميلادية.

أعلن وزير الداخلية المصري محمود توفيق هذا القرار خلال اجتماع عقده مع عدد من القيادات الأمنية لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على موقع "فيسبوك" أن الوزير أشاد بجهود قوات الشرطة "لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين ... برغم ما تموج به الساحة الدولية والإقليمية من تغيرات واضطرابات".

وتابع الوزير استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين الاحتفالات وخطط انتشار القوات لتأمين أماكن الفعاليات والمنشآت المهمة والحيوية.

كما وجه بنشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائي في كافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة والتوظيف الأمثل لطاقات القوات.

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