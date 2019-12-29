الرئيس العراقي يبحث مع عبد المهدي سبل تسريع تشكيل الحكومة

وأكد الرئيس صالح احترام ارادة العراقيين في إصلاح أوضاع بلادهم، فيما يبحث ترمب مع مجلس الأمن القومي الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها قوات بلاده في العراق.

وشدد الرئيس العراقي برهم صالح في اول نشاط له بعد عودته من السليمانية الى بغداد الاحد التي غادرها الخميس، إثر رفضه مرشح تحالف البناء الموالي لايران محافظ البصرة اسعد العيداني لرئاسة الحكومة الجديدة واستعداده لوضع استقالته تحت تصرف البرلمان، على الموافقة على مرشح لايقبله الشعب .. شدد الاحد على ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية للبلاد، في اشارة الى الازمة حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء موقف الرئيس صالح هذا خلال اجتماعه في بغداد، اليوم، مع السفير الياباني لدى العراق ناوفومي هاشيموتو حيث جرى التأكيد على أهمية العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار في العراق.