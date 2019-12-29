بوتين وترامب يتفقان على التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب

اتفق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي على مواصلة التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب.

وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لترامب على تقديم معلومات أتاحت إحباط اعتداءات في روسيا.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين وترمب بحثا خلال الاتصال الهاتفي "دائرة من القضايا التي تثير اهتماماً مشتركاً" من قبل البلدين.

واتفق الرئيسان الروسي والأمريكي، بحسب البيان، على "مواصلة التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب".

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كان ترمب قال قبل شهر إنه يدرس حضور احتفالات "يوم النصر" في روسيا في 9 مايو المقبل، بعد تلقيه دعوة من بوتين.

وقال ترمب لصحفيين، إنه يثمن دعوة بوتين، إلا أن العرض "يقع في وسط الموسم السياسي"، لذا فهو غير واثق من إمكانية حضوره. وأضاف: "أود أن أحضر إذا أمكن".

وكان بوتين ذكر قبل نحو شهرين أن موسكو لا تلقي بمسؤولية الإخفاق في تحسين العلاقات مع واشنطن على ترمب، وهو تعهد قطعه الأخير خلال حملته الانتخابية.

وأضاف بوتين: "نعلم أنه (ترمب) تحدث من قبل، ضمن حملته الانتخابية السابقة، عن تأييده لتطبيع (العلاقات الأميركية- الروسية)، لكن للأسف لم يحدث ذلك بعد".وتابع: "لكن ليس لدينا شكاوى لأننا نرى ما يحدث في السياسة الداخلية الأميركية".