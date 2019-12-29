كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوجل" يؤكد وصول مرتزقة سوريين للقتال في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ورد ليبيون على بيان حكومة الوفاق باعتماد خرائط غوغل، التي أظهرت تطابقاً بين علامات في الفيديو ونظيراتها في صور الأقمار الصناعية.
وفضح المغردون الليبيون المناورة الفاشلة، موردين أن خرائط غوغل، أكدت أن "الفيديو صور خلف معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس"، ونشر حساب متخصص في تحديد المواقع بالأقمار الصناعية، صوراً توضح تطابق صور الأقمار الصناعية والعلامات الظاهرة في الفيديو.
وظهرت في الفيديو شجرة وحائط أبيض وبناية حمراء اللون، أمام المسلحين السوريين، وهي ذات المعالم التي ظهرت في صور الأقمار الصناعية، مع تطابق بياناتها بشكل كامل.
واستشهد المغردون بحقائق أخرى لنسف رواية حكومة الوفاق، مثل برج المياه الذي ظهر للحظة على يمين مصور الفيديو أثناء تحركه، والذي تطابق مع برج المياه في معسكر التكبالي كما أظهرت صور الأقمار الصناعية.