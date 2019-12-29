كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يشن 7 غارات على مواقع لحكومة الوفاق في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفد الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، 7 غارات جوية على مواقع تابعة لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، حسبما نقلت فضائية "العربية".

هذا وكانت الاشتباكات، قد تجددت منتصف ليل يوم الجمعة الماضي، بين قوات الجيش الليبي وكتائب الزاوية في منطقة أبوعيسي غرب مدينة الزاوية، التي تقع على بعد 48 كلم غرب العاصمة طرابلس.

كما أعلن الجيش الليبي، يوم الجمعة الماضي، سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.

وأكد مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، على أن قوات الجيش تقترب من قلب طرابلس، ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات.

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وقال اللواء خالد المحجوب، إن "قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق، يقودها محمد الشريف، ودمرت القوات غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة".