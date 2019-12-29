كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: اتهام مجلس نقابة المهندسين السابق بالفساد المالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال مصدر قضائي أردني، إن التهم ليست تقديم الدعم والتبرعات، وإنما هناك شبهات فساد في إيصال هذه المساعدات.
وحسب لائحة الاتهام التي أطلع 24 عليها فإن التهمة المتعلقة بدعم غزة، تقوم على غياب أي كشوفات تثبت استلام جرحى قطاع غزة الذين عولجوا في الأردن مبالغ مالية تقول النقابة إنها "تبرعت بها".
وأكدت لائحة الاتهام أيضاً، أنه "لا يوجد أي معززات تثبت توزيع مبالغ على جرحى القوات المسلحة حسب الأصول، أي بوجود وصول مالية تثبت ذلك".
كما تتضمن تهمة أخرى التحريض على الاعتصام ضد قوانين لها علاقة بعمل المستثمرين في قطاع الإسكان، بعد صرف 41 ألف دينار أردني لهذه الغاية.
وتتضمن اللائحة مئات آلاف الدنانير التي صرفها المجلس دون إثباتات ووصول مالية، ما عزز الشكوك في وجود شبهات فساد.