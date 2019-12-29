بنجلاديش: مصرع 50 شخصا بسبب البرد القارس

ذكر مكتب الأرصاد الجوية في بنجلاديش، اليوم الأحد، أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر اليوم الأحد عند 4.5 درجة مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال بنجلاديش.

وقالت عائشة أختر، وهي مسؤولة كبيرة في مديرية الصحة الحكومية، إن ما لا يقل عن 17 شخصا لقوا حتفهم بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء بنجلاديش خلال الفترة من أول نوفمبر إلى 28 ديسمبر.

وأضافت أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.

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وتابعت قائلة إن ذوي الدخل المحدود، خاصة العمال، هم الأكثر تضررا من الطقس البارد لافتقارهم إلى الملابس الدافئة، كما أن الكثيرين معرضون للإصابة بأمراض مثل الالتهاب الرئوي، خاصة الأطفال وكبار السن.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن موجة البرد القارس المصحوبة برياح باردة وضباب كثيف ستستمر على الأرجح لبضعة أيام.

وذكر مسؤولون في مجال الطيران أن الضباب الكثيف أجبر السلطات على تغيير وجهة العديد من الرحلات وتأخير رحلات أخرى.