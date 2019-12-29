كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون قطريون يسافرون إلى بريطانيا للقاء مشجعين مثليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن قطر المضيفة لكأس العالم 2022، أعطت أوضح مؤشر حتى الآن على أن المشجعين المثليين سيكونون موضع ترحيب في بلادهم.

وكشفت الوكالة، أن مسؤولون قطريون قاموا بالتواصل مع مؤيدي المثليين على الرغم من تجريم قطر للمثلية الجنسية.

ووفقًا للوكالة، سافر منظمو كأس العالم 2022 إلى بريطانيا في الأشهر الأخيرة؛ لمقابلة أندية مشجعي ليفربول بما في ذلك مجموعة أنصار مثليي الجنس في الفريق، حسبما أفاد الأفراد الذين حضروا اللقاء.

وقام مؤسس نادي ليفربول لكرة القدم بول أمان، بمهمة لتقصي الحقائق في الدوحة مع زوجه مثلي الجنس في نوفمبر بدعوة من منظمي كأس العالم.

وقال لوكالة "فرانس برس": "لست متأكدًا مما إذا كانت أعلام قوس قزح عمومًا سيتم قبولها داخل البلد، ولكن ربما في الملاعب".

Advertisements

ومن غير الواضح عدد المشجعين مثليين الجنس من ليفربول والفرق الستة الأخرى المشاركة في كأس الأندية، التي ستقوم برحلة إلى الخليج للمشاركة في البطولة.

أثار المونديال الكروي المقبل الكثير من الجدل منذ الإعلان في 2010 عن فوز قطر بتنظيمه، وهو جدل تطرق إلى سقوط وفيات جراء عمليات الإنشاء، ومخاوف بشأن حقوق العمال، وحديث منظمة العفو الدولية عن بعض الممارسات التي "أزهقت أرواحا".

وقد أسهمت بطولة كأس العالم للأندية، التي حصدها نادي ليفربول الإنجليزي بعد فوزه على نظيره البرازيلي فلامنجو يوم السبت الماضي، في تسليط الضوء على بعض ما يمكن توقعه عندما تسافر المنتخبات ومشجعوها إلى قطر حيث سيقام المونديال.

وتتراوح درجات الحرارة في قطر في هذا الوقت من العام بين 18 إلى 24 درجة مئوية، وبذلك ستكون أقل حرارة منها لو أن المونديال أقيم في شهرَي يونيو ويوليو، إذْ تسجل الحرارة في قطر في تلك الفترة 40 درجة مئوية.