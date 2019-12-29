كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من لبنان للعراق.. ثورة مضادة واحدة وحلول معدومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك تشابه كبير بين الأحداث في كلاً من العراق ولبنان، من حيث أسباب الثورة والعامل الذي يعرقل تحقيق مطالب المتظاهرين في كلا الدولتين، ووصل الحال بهما إلى طريق مسدود يكاد يعصف ببغداد، التي لم تكد تفوق من الاحتلال العراق وسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، ومن الممكن ان تدخل بيروت في مرحلة مظلمة من الجوع والفقر بعد أن كانت من أكثر الدول، التي يقصدها رجال الأعمال على مستوى العالم.



وبعد استقالة الرئيس العراقي برهم صالح، زاد الانقسام والصراع في العراق، بين الأحزاب على تعيين مرشح يخدم إيران ويحاول السيطرة مع التظاهرات، وذلك مع زيادة التظاهرات وخروج الوضع عن السيطرة، وترقب كلاً من إيران وأمريكا للدخول والسيطرة على المشهد، وذلك في وقت تحاول إيران أن تزج أتباعها للسيطرة على الحكومة بلبنان وتجاهل مطالب الثوار دون الالتفات لإنهيار الاقتصاد، لدرجة أن البعض حذر من إمكانية دخول لبنان على مجاعة.



تشابه الأسباب

في هذا السياق، قال المحلل السياسي العراقي نظير الكندوري: إن "الثورة في العراق ولبنان أساسها إنهيار الاقتصاد وتردي الخدمات والظروف المعيشية الصعبة، وسيطرة إيران على زمام الأمور في كلا الدولتين"، موضحاً أن "البلدان يقودهما نظام طائفي متشابه، تحت سيطرة حفنة من السياسيين الذين لا يخفون ولائهم المطلق لإيران ولا تخطئه أعين الشعوب، لذا خرج شعوبهما رفضا للتبعية لإيران".



وذكر الكندوري، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن جرائم إيران بحق الشعبين العراقي واللبناني، متشابهة، فالطائفية السياسية اللبنانية التي كانت موجودة أصلًا، تعززت مع زيادة النفوذ الإيراني، والعراق الذي لم يعرف الطائفية من قبل، دخلت عليه بقوة مع تنامي النفوذ الإيراني.

وأضاف، إن رئيس الجمهورية من طائفة ورئيس الوزراء من طائفة أخرى ورئيس البرلمان من ثالثة، وينطبق ذلك على نوابهم ثم وزرائهم وصولاً إلى الوزارات جميعها، مشيرا إلى أن عدم وجود أية شعارات طائفية في المظاهرات العراقية واللبنانية خير دليل على رغبة المتظاهرين في التخلص من التبعية الإيرانية، ورغبة الشباب في العيش في بلدانهم وهم يشعرون فيه بالمواطنة.



كما لفت إلى أن "اتهام المتظاهرين من قبل إيران والوسائل الإعلامية المؤيدية لها، وإنهم يقفون ضد محور المقاومة المزعومة، خير دليل على تدخلها في شئون كلا الدولتين".



استقالة برهم صالح

وقال المحلل العراقي الكندوري، إن "استقالة الرئيس العراقي برهم صالح جاءت بوقت حرج جدًا للمنظومة السياسية العراقية، وبالأخص بالنسبة للأحزاب الشيعية منها، ذلك لانها جاءت بعد انتهاء الفترة الدستورية لتسمية رئيس وزراء جديد، وبعد رفض ثلاثة مرشحين من تلك الأحزاب لشغل هذا المنصب وبتوصية إيرانية".

وأشار إلى أن "الاستقالة تهدف لإحراج الأحزاب الشيعية وجعلها بموقف لا تحسد عليه، لغرض مساومتها على تعطيل العمل بقانون الانتخابات الجديد، إفقاده من محتواه، والذي يعتقد الكرد انهم مستهدفون فيه، ومحاولة الوصول بالعملية السياسية الى طريق مسدود، لغرض فرض الاقتراح الكردي بإعادة عادل عبد المهدي الى سدة رئاسة الوزراء مرة ثانية؛ لتمرير الفترة الانتقالية لحين اجراء الانتخابات، ويعود السبب في ذلك، إن الكرد لم يحصلوا على مكاسب سياسية ومادية بالقدر الذي حصلوا عليه في حكومة عادل عبد المهدي".

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وبين أن "صالح حاول الظهور كرجل دولة وطني فضَّل ما يريده الشعب العراقي على ما تريده الأحزاب، وهو بذلك يقطف ثمرتين بإجراء واحد، أولها تعزيز رصيده السياسي في المكون العربي الشيعي، وكذلك تعزيز رصيده الشعبي عند الكرد، والحيلولة دون خروج الشباب الكردي على الفساد الذي يقوم به الساسة الكرد في إقليم كردستان كما فعل الشباب العربي في وسط وجنوب العراق".



حرب بالوكالة بالعراق

وعلى نفس الصعيد، قال المحلل السياسي عبد الكريم الوزان، إن "برهم صالح وجد نفسه ما بين المليشيات وإيران والشعب العراقي وكان في خطر كبير، فقام حزب الله بتسيير طائرات مسيرة فوق قصر السلام التي يمارس فيه صالح عمله، لذا قرر الاستقالة والامنتناع عن تعيين المرشح أسعد العيداني رئيسا للحكومة".



وأكد لـ"الخليج 365"، على أن "استقالة صالح كانت ربحا للثورة العراقية أكثر من خسارتها، فالربح يتمثل في ميله للشعب، رغم أن هناك من يقول أنه خالف الدستور"، محذراً من أن العراق في مرحلة خطرة، فبات هناك حرب بالنيابة بين إيران وأمريكا، فطهران تضرب القواعد العسكرية الأمريكية، وفي المقابل تضرب إسرائيل الداعمة لواشنطن قواعد الحشد الشعبي. وأكد لـ"الخليج 365"، على أن "استقالة صالح كانت ربحا للثورة العراقية أكثر من خسارتها، فالربح يتمثل في ميله للشعب، رغم أن هناك من يقول أنه خالف الدستور"، محذراً من أن العراق في مرحلة خطرة، فبات هناك حرب بالنيابة بين إيران وأمريكا، فطهران تضرب القواعد العسكرية الأمريكية، وفي المقابل تضرب إسرائيل الداعمة لواشنطن قواعد الحشد الشعبي. ودعا المجتمع الدولي لايجاد حل بالعراق لان المتظارين سلميين عزل غير قادرين على مواجهة المليشيات الملحة التابعة لايران، مشيراً إلى ان دور المجتمع الدولي ضعيف جداً، ويظهر ذلك في البيانات التي تصدرت الدول، وتندد وتشجب بالدور الغيراني بالعراق دون اتخاذ خطوة فعلية ضد إيران، وإن المرحلة المقبلة ستشهد تدخلا قويا من جانب واشنطن بدعم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.



تدهور الوضع السياسي بلبنان

وعلى جانب آخر، ذكر المحلل السياسي اللبناني محمد الرز، أن "الوضع بلبنان فاق كل التحديات"، لافتاً إلى أن الوضع السياسي المضغوط، حول الصراع بين الأحزاب إلى خصومة حادة مع إصرار حزب الله على ألا يقود رئيس حكومة تصريف الأعمال السابقة، سعد الحريري الحكومة المقبلة.

وبين المحلل السياسي اللبناني، أنه ليس هناك مشاورة جادة بين الاحزاب لتشكيل الحكومة اللبنانية، منوهاً إلى أن الحكومة الجديدة لن ترى النور وسيكون عملها إن تم تشكيلها لأشهر قليلة فقط، بسبب عدم نيلها الثقة الدولية لأنها حكومة لون واحد أي التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل.



حلول للأزمة اللبنانية

ونبه الخبير الاقتصادي اللبناني كامل وزنه، إلى أن بداية الحل في لبنان يتمثل في تشكيل حكومة تعمل بطريقة سريعة على عدة مسائل أولها تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وثانيها هو إعادة الثقة بين اللبنانيين والمصارف خاصة المغتربين اللبنانيين، لأنهم كانوا يحولون أموال بالملايين للبنوك اللبنانية وهم السند الأساسي لدعم الخزينة، فكانوا يحولون 7 مليار دولارات في السابق ومن المتوقع أن ينخفض ذلك الرقم الى ما دون مليار في ظل الظروف الراهنة بشان سحب الأموال والإيداعات.



وعلى المستوى الاجتماعي، ذكر وزنه لـ"الخليج 365"، أن الكثير من الموظفين خسروا وظائفهم الحكومية، وهناك جزء كبير من الحركة العمالية في الوظائف الخاصة وتعمل على نصف معاش وهم مهددون بخسارة وظائفهم، لذلك الأمن الاجتماعي أصبح بحاجة لقراءة دقيقة مع ارتفاع عدد الفقراء الذين تحت خط الفقر.



كما أكد على أن نسبة كبيرة من اللبنانيين بحاجة لمساعدات عينية لن تأتي للبنان إلا عن طريق تمويل دولي واعتمادات من الدول الكبري تقارب الـ7 مليون دولار، لذلك على الحكومة الجديدة أن تعمل على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي أولا، مشدداً على أن طرق الخلاص تحتاج لطريق طويل ولابد من التعويل على الحلفاء اللبنانيين من المجتمع الدولي والعربي.

