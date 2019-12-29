كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين تعلن توقيع اتفاقية تمديد شراء الطاقة مع الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح ملحم أن الاتفاقية ستعمل على تخفيف الاعتماد على إسرائيل مصدراً للطاقة، وستساعد على تحقيق أمن الطاقة، وتقليل العجز الكهربائي تلبية لاحتياجات المواطن الفلسطيني دون انقطاع.
وأشار إلى أن فلسطين تستهلك حاليا كهرباءً من الأردن بنحو 36 ميغاواط لتزويد محافظتي القدس، وأريحا، سترتفع إلى 80 ميغاواط في المرحلة الأولى على أن تتبعها في المرحلة الثانية زيادة تصل إلى 160 ميغاواط.
وكانت السلطة الفلسطينية وقعت في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع الأردن في مجال الطاقة تعزز المساعي الفلسطينية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية.
وفي حينه، قال مسؤولون فلسطينيون، إن "الاتفاق مع الأردن يندرج ضمن خطة فلسطينية منذ فترة لتخفيف الاعتماد على مصدر طاقة واحد ممثلاً في المصدر الإسرائيلي".