كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأمريكي يهاجم الصين بسبب معاملتها الوحشية لـ"الأيجور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الصين بسبب معاملتها للأقلية المسلمة من الأويجور، ودعا إلى "احترام وحماية الحرية الدينية".

وكتب بومبيو عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حملات الحزب الشيوعي الصيني القمعية لا تتعلق بمكافحة الإرهاب، لايجب للدولة محو عقائد وثقافات مواطنيها، يجب على جميع المجتمعات احترام وحماية الحرية الدينية".

وبرزت قضية الإيجور الذين يعيشون في إقليم شينغيانغ (تركستان الشرقية) ذاتي الحكم، شمال غربي الصين، في العام 2019، وكانت من بين القضايا التي تصدرت الأجندة السياسية الدولية؛ بسبب ممارسات بكين ضدهم، والقرارات التي تتخذها الحكومة ضد الأقليات الدينية الأخرى.

وبحسب معلومات جمعتها وكالة الأناضول التركية، فإن معسكرات الاعتقال المثيرة للجدل في منطقة الإيجور تثير الكثير من علامات الاستفهام لدى الرأي العام العالمي منذ عام 2017 وحتى الآن.

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ولا شك في أن تحركات حكومة بكين، ومحاولتها التدخل في الديانات الأخرى من خلال عدة حملات مثل سعيها لـ"صبغ الإسلام بالصبغة الصينية" و"إعادة تفسير الكتب الدينية وفقًا للأيديولوجيات الشيوعية"، أثارت المخاوف بشأن الحريات الدينية في ذلك البلد.

وبحسب معطيات صادرة عن الأمم المتحدة، فإن الصين تعتقل مليون شخص من الإيجور على أقل تقدير في أماكن بإقليم "شينغيانغ"، هذه الأماكن تسميها حكومة بكين "مراكز تدريب"، بينما يعرفها الرأي العام العالمي باسم "مراكز إعادة التأهيل"، ويتم حجز هذه الأعداد بالمراكز المذكورة بشكل قسري.

ومن الأمور الأخرى التي تثير القلق الشديد لدى الرأي العام العالمي، أن حكومة بكين ترفض نشر أية معلومات حول أوضاع تلك المعتقلات التي تزعم أنها تقدم فيها دورات تثقيفية ومهنية باللغتين الصينية والإيغورية للأتراك المسلمين الذين يعيشون بالمنطقة.