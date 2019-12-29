القسم الثاني..تعثر “الراك” والسوالم وشباب المحمدية ينفرد بالمركز الثالث

جرت اليوم الأحد مباريات الأسبوع الرابع عشر من القسم الثاني للبطولة الاحترافية، والتي تميزت بتعثر المتصدر الراسينغ البيضاوي، ووصيفه شباب السوالم، في حين انفرد شباب المحمدية بالمركز الثالث.

واكتفى الراك بالتعادل هدف لمثله، في الديربي البيضاوي الذي جمعه بمضيفه الاتحاد الرياضي، ليواصل تصدره للترتيب برصيد 25 نقطة، مبتعدا بفارق 9 نقاط عن “الطاس” صاحب المركز الثاني عشر.

وعاد شباب السوالم بتعادل سلبي من ميدان جمعية سلا، حيث واصل الحفاظ على مركزه الثاني متخلفا بنقطة وحيدة عن “الراك”، ومتقدما بـ6 نقاط عن الفريق السلاوي تاسع الترتيب.

ويعد شباب المحمدية أكبر مستفيد من مخلفات هذه الدورة، بعدما عاد بانتصار مستحق من سيدي قاسم بثلاثة أهداف لواحد أمام الاتحاد المحلي، وهو ما مكنه من الانفراد بالمركز الثالث بمجموع 23نقطة، بينما ظل المضيف في رتبته قبل الأخير بـ10 نقاط.

وقفز المغرب الفاسي إلى الرتبة الرابعة بـ22 نقطة، بعد تغلبه على ضيفه الكوكب المراكشي بهدف دون مقابل، ليتراجع هذا الأخير إلى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

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وتمكن النادي القنيطري من العودة إلى سكة الانتصارات، بعد فوزه على مضيفه الاتحاد الزموري للخميسات بهدف دون رد، ليرفع رصيده للنقطة 19 في الرتبة السابعة، متخلفا بنقطتين عن الاتحاد خامس الترتيب.

وحسم التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة مواجهة شباب بنجرير بضيفه الوداد الفاسي، ليحافظ هذا الآخير على رتبته السادسة برصيد 19 نقطة، متقدما بنقطتين عن الشباب صاحب المركز العاشر.

وتفوق شباب أطلس خنيفرة على ضيفه شباب الريف الحسيمي بهدف دون مقابل، رافعا رصيده للنقطة 19 في الرتبة الثامنة، في حين واصل الفريق الحسيمي تذيل جدول الترتيب بـ10 نقاط.

وتعادل أولمبيك الدشيرة بهدف لمثله مع ضيفه وداد تمارة، ليصبح في رصيد الأولمبيك 16 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما ظل الوداد في مركزه الرابع عشر بـ13 نقطة.