سامسونغ تستعجل في الإعلان عن هاتفها الجديد “Galaxy S11”

أفاد تقرير إخباري حديث بأن شركة “سامسونغ” ستعجل في الإعلان عن الجيل القادم من هواتفها الرائدة من سلسلة “Galaxy S”.
وكانت التسريبات السابقة قد تتحدث عن أن الشركة الكورية تعتزم الإعلان عن هاتف ،”Galaxy S11″ خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2020، وذلك خلال حدث خاص ستقيمه في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال “MWC 2020” في مدينة برشلونة الإسبانية.
وقال موقع إسرائيلي إنه حصل على معلومات تفيد بأن “سامسونغ” اختارت عدم الإعلان عن الجهاز فيMWC 2020 ، الذي سوف ينطلق، في 24 فبراير 2020، ولكنها ستعقد حدثا، في 11 من الشهر ذاته، في الولايات المتحدة.
وأضاف موقع “g-rafa.co.il” أن “سامسونغ” تعتزم خلال الحدث ذاته الإعلان عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي، القابل للطي “Galaxy Fold”، كما تعتزم الإعلان عن سماعة أذن لاسلكية جديدة، باسم “Galaxy Buds Plus’، تمتاز بحجم أصغر، وبطارية أقوى، وآلية أكثر تقدما لإلغاء الضجيج، أما الشكل الخارجي لها، فسيكون مشابها للجيل الأول.
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