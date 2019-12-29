شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء يعتصمون أمام منزل رئيس وزراء لبنان والان نبدء بالتفاصيل

نفذ عدد من الناشطين اعتصامًا أمام منزل رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب في تلة الخياط. ورددوا عبر فيديو بثته قناة "LBC" الإخبارية هتافات منددة بتكليفه، مشددين على ضرورة تأليف حكومة مستقلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشطاء يعتصمون أمام منزل رئيس وزراء لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.